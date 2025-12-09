Non poteva farlo | il gol geniale di Shevchenko che sorprese Buffon in Milan-Juventus 2001

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gol di Shevchenko a Buffon, in pallonetto, in quel Milan-Juventus del 9 dicembre 2001 rimarrà per sempre nella storia. Era un cross o un tiro?, si chiesero molti. Sheva su questo è stato lapidario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

non poteva farlo il gol geniale di shevchenko che sorprese buffon in milan juventus 2001

© Pianetamilan.it - “Non poteva farlo”: il gol geniale di Shevchenko che sorprese Buffon in Milan-Juventus 2001

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Poteva Farlo Gol Geniale