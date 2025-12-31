Arriva l’ok al bilancio | Raggiunti gli obiettivi
Il consiglio comunale di Montecchio ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, evidenziando il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa approvazione rappresenta un passo importante per la pianificazione finanziaria del territorio, garantendo stabilità e trasparenza nelle attività amministrative. La decisione riflette un percorso di gestione responsabile delle risorse pubbliche, in linea con le esigenze della comunità locale.
Il consiglio comunale di Montecchio ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Un bilancio che "raggiunge – dicono dall’amministrazione – i tre obiettivi prefissati: il pareggio di bilancio richiesto dai dettami costituzionali ma anche in relazione alle varie parti che lo compongono, la copertura, per tutto il triennio di osservazione, di un piano di investimenti importanti e la tutela dei servizi comunali". Sotto il profilo delle entrate si rilevano i trasferimenti dalle amministrazioni centrali che diminuiscono in tre anni di oltre 138mila euro. "A questo – spiegano dall’amministrazione – si aggiunge la spending review che sottrae ulteriori 81. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
