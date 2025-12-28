SANSEPOLCRO Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro ha archiviato l’anno con la tradizionale cena di Natale che ha rinnovato un momento di ritrovo e di festa alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti, soci, sponsor e collaboratori dove sono stati ripercorsi i traguardi raggiunti e dove sono stati condivisi gli obiettivi per il futuro. A tracciare il bilancio è stato il presidente Carmelo Gambacorta che ha ricordato la crescita della scuola tennis, il consolidamento del gruppo di maestri, la bontà della sinergia con il Tennis Giotto e i positivi risultati raggiunti sul campo, consolidando il ruolo del Valtiberina Tennis come punto di riferimento per l’insegnamento della disciplina nell’intera vallata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obiettivi raggiunti sul campo e un nuovo staff tecnico qualificato per le varie categorie. Crescita e promozioni per il Valtiberina Tennis. Un anno di successi: ora caccia ad altri traguardi

Leggi anche: Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: una carriera che continua ad essere piena di successi

Leggi anche: Milan in campo con le nuove Bmw: le scelte di calciatori e staff tecnico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Presentata la nuova maglia della SMI Roma Volley con il logo Olidata; Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina Tennis; Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina Tennis; Cosa c'è nel nuovo Patto per la sicurezza urbana di Cagliari.

Buon Natale da tutto il team di HSS Nolo! Grazie per averci scelto e per aver condiviso con noi un 2025 pieno di progetti e obiettivi raggiunti. Ci vediamo nel nuovo anno… pronti a illuminare ogni sfida insieme! #HSSNolo #BuonNatale #AuguriDiNatale - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni, dal palco di Atreju, ha ricordato gli obiettivi raggiunti dal Governo e il nuovo ruolo dell’Italia sullo scenario internazionale. Dagli studi di La7, invece, il solito livore. C’è ancora molto da fare e gli italiani continuano a darci fiducia. Bersani, prendi x.com