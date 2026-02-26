Legnano MI 75enne trovato in stato di pre-mummificazione nel suo appartamento | morto da circa 2 settimane per un malore
A Legnano, un uomo di 75 anni è stato ritrovato nel suo appartamento in stato di pre-mummificazione, dopo circa due settimane dalla sua morte. Non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo e le circostanze del decesso sono ancora al centro delle indagini. La scoperta ha portato le forze dell’ordine a intervenire per chiarire cosa sia accaduto.
Sul corpo, trovato in stato di pre-mummificazione, non sono stati riscontrati segni di violenza e l’abitazione, con la porta d’ingresso chiusa dall’interno, era in ordine Era deceduto da settimane e il suo corpo aveva già iniziato il processo di mummificazione, rimasto all’interno della sua a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: È morto Peter Greene, l’attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Era il cattivo di “Pulp Fiction” e “The Mask – Da zero a mito”
Morto Peter Greene a 60 anni: il cattivo di Pulp Fiction e The Musk trovato morto nel suo appartamentoMorto Peter Greene, attore statunitense noto per aver interpretato cattivi e criminali, trovato deceduto nel suo appartamento nel Lower East Side a...
Temi più discussi: Legnano, 75enne trovato morto in casa in uno stato di pre mummificazione: viveva solo, l'allarme dato dai vicini; Trovato in casa il corpo senza vita di un 75enne a Legnano: era quasi mummificato; Legnano, 75enne trovato pre-mummificato in casa: lì da almeno tre settimane; Trovato morto in casa in uno stato di pre mummificazione: era morto da settimane.
Legnano, 75enne trovato morto in casa in uno stato di pre mumificazione: viveva solo, l'allarme dato dai viciniI vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono riusciti ad entrare in casa da una finestra insieme ai carabinieri. Il corpo era sul letto, nessun segno di violenza: si pensa a una morte per cause ... milano.corriere.it
Trovato in casa il corpo senza vita di un 75enne a Legnano: era quasi mummificatoIl ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi dopo che alcuni vicini di casa, che non lo vedevano da tempo, hanno dato l'allarme ... legnanonews.com
Legnano, 75enne trovato morto in casa in uno stato di pre mumificazione: viveva solo, l'allarme dato dai vicini - facebook.com facebook