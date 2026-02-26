Legnano MI 75enne trovato in stato di pre-mummificazione nel suo appartamento | morto da circa 2 settimane per un malore

A Legnano, un uomo di 75 anni è stato ritrovato nel suo appartamento in stato di pre-mummificazione, dopo circa due settimane dalla sua morte. Non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo e le circostanze del decesso sono ancora al centro delle indagini. La scoperta ha portato le forze dell’ordine a intervenire per chiarire cosa sia accaduto.