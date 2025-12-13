È morto Peter Greene l’attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento Era il cattivo di Pulp Fiction e The Mask – Da zero a mito

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Peter Greene, attore noto per i ruoli di antagonista in film cult come “Pulp Fiction” e “The Mask – Da zero a mito”. È stato trovato senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico.

Il mondo del cinema è in lutto. Peter Greene, noto al grande pubblico per i ruoli di cattivo in film cult come “Pulp Fiction” e “The Mask – Da zero a mito”, è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. Aveva 60 anni. A confermare la notizia è stato il suo manager Gregg Edwards al “New York Daily News”. Secondo quanto riferito dalla polizia, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle ore 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso al momento segni di violenza, le cause del decesso saranno stabilite dopo l’esame del medico legale. Ilfattoquotidiano.it

