biotech come sbloccare il potenziale italiano tra regole capitali e talenti scrive pastorella az

Il settore biotech italiano sta crescendo, ma non riesce ancora a sfruttare pienamente le sue risorse. Pastorella di Az spiega che le normative troppo rigide, la scarsità di capitali e la fuga di talenti frenano lo sviluppo. Molti ricercatori scelgono di trasferirsi all’estero, mentre le startup fatica a trovare finanziamenti. Un esempio concreto è la difficoltà di portare avanti progetti innovativi, che spesso si fermano prima di arrivare sul mercato. La questione resta aperta: come sbloccare questa situazione?

Il settore biotech italiano e? in forte crescita, ma ancora lontano dall’esprimere tutto il suo potenziale. Secondo l’ultimo rapporto di Assobiotec, nel 2024 contava quasi seimila imprese, un fatturato di 53,4 miliardi di euro e una crescita del +5% sul 2023. Numeri che raccontano un’industria dinamica, strategica e ad alto valore aggiunto. Ma il confronto europeo mostra come il potenziale sia ancora in parte inespresso: Paesi come Francia e Germania, con circa 800 imprese biotech ciascuno, presentano ecosistemi piu? consolidati, sostenuti da cluster scientifici e produttivi strutturati. Se la politica italiana vuole puntare sul biotech per rafforzare la competitivita? del Paese e sostenere la crescita economica, e? quindi legittimo chiedersi quali misure possano davvero liberarne il potenziale.🔗 Leggi su Formiche.net

