Legge elettorale il centrodestra deposita la proposta | ecco le novità

Il centrodestra ha presentato una nuova proposta di legge elettorale, introducendo cambiamenti significativi nel sistema di voto. La proposta prevede l'uso di un modello proporzionale con collegi plurinominali e la riforma dei collegi uninominali, puntando a modificare le modalità di rappresentanza e distribuzione dei seggi. La discussione sulla riforma si concentra su questi elementi e le possibili implicazioni per il panorama politico.

Un sistema proporzionale basato su collegi plurinominali, l'eliminazione dei collegi uninominali (salvo eccezioni per le minoranze linguistiche) e l'introduzione di un premio di governabilità con eventuale ballottaggio: è questa la nuova proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra che mira a riformare l'elezione di Camera e Senato. L'articolato, composto complessivamente da tre articoli più gli allegati, prevede l'attribuzione di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione che raggiunga il 40% dei voti; in caso di mancato raggiungimento della soglia, è previsto un turno di ballottaggio tra i due soggetti più votati, a condizione che abbiano conseguito almeno il 35% dei consensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testoE' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale.

La nuova proposta di legge elettorale elimina un'incognita-chiave: i collegi uninominali, che nel 2022 andarono per oltre l'80% alla coalizione guidata da Meloni perché il centrosinistra era diviso. Con il campo largo unito, diventavano una mina vagante per il