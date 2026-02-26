Legge elettorale centrodestra deposita testo a Senato e Camera

Le forze di centrodestra hanno presentato ufficialmente in Parlamento il nuovo testo della legge elettorale. La proposta è stata depositata contemporaneamente sia alla Camera che al Senato, segnando un passo importante nel procedimento legislativo. La discussione sulla riforma si apre ora tra le diverse forze politiche e le eventuali modifiche saranno valutate nei prossimi passaggi.

(Adnkronos) – Pronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera il testo della legge elettorale. È composto da tre articoli e l'iter dovrebbe partire da Montecitorio. C'è chi avrebbe ribattezzato 'Stabilicum' il nuovo sistema di voto, perché la riforma va nel segno della stabilità. Fonti parlamentari della maggioranza spiegano che nella sostanza l'intesa c'è (legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera, anche di un soffio, la soglia del 40%, niente indicazione del candidato premier... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Legge elettorale, c'è l'accordo nel centrodestraAGI - Gli sherpa della maggioranza hanno raggiunto nella notte un accordo di massima sulla riforma della legge elettorale. Legge elettorale, intesa nel centrodestraPreviste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le... Temi più discussi: Legge elettorale, il centrodestra accelera. Un premio sopra il 40%; Sanremo, Meloni canta vittoria: pronta la nuova legge elettorale; Dalla scheda al Parlamento: la nuova legge elettorale spiegata bene. Addio uninominali, premio al 40% per la coalizione vincente; L.elettorale, Fdi spinge per testo mercoledì. Verso preferenze (ma capilista bloccati). Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e CameraPronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera il testo della legge elettorale. È ... adnkronos.com C’è un accordo di maggioranza per una nuova legge elettorale: arriva lo stabilicumLinee generali definite: abolizione dei collegi uninominali per la Camera; proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni se si supera la soglia del 40%, eccetera eccetera. I nodi potrebber ... dire.it La legge elettorale dovrà garantire stabilità, governabilità e rappresentanza. Sono i principi fondamentali che ispirano la riforma. Stiamo lavorando affinché diventino i pilastri della nuova legge elettorale e ci auguriamo che anche le opposizioni diano il loro co facebook La nuova proposta di legge elettorale elimina un'incognita-chiave: i collegi uninominali, che nel 2022 andarono per oltre l'80% alla coalizione guidata da Meloni perché il centrosinistra era diviso. Con il campo largo unito, diventavano una mina vagante per il x.com