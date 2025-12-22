Guerra in Ucraina Donzelli FdI | Maggioranza ha sempre posizione unitaria opposizione no – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Il nostro sostegno all'Ucraina non è in discussione. Il centrodestra sta dando all'Italia una posizione internazionale rigorosa, ferma, che tutti ci riconoscono nel mondo e tutti ci invidiano. Il centrodestra non si è mai spaccato sulla vicenda dell'Ucraina. Salvini? Ha dato un'opinione, ma poi dopo sceglie un Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è un leader, e fa sintesi fra tutte le opinioni. Il centrodestra non si è mai spaccato sull'Ucraina, il centrosinistra e le opposizioni non sono mai state unite sull'Ucraina" così il deputato di FdI Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, Donzelli (FdI): "Mi auguro che maggioranza sia compatta come negli ultimi tre anni" – Il video

Leggi anche: «Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Guerra Ucraina, Donzelli (FdI): Sostegno multidimensionale? Ci saranno aiuti su più livelli; Donzelli: nel campo largo non c’è vera organicità, ma una somma di convenienze; Crosetto non russa su Putin a differenza di Travaglio; Meloni: Ue vuole spendere 800 milioni per ristrutturare Palazzo del Consiglio. Non è una priorità.

Guerra in Ucraina, Donzelli (FdI): "Maggioranza ha sempre posizione unitaria, opposizione no" - (Agenzia Vista) "Il nostro sostegno all'Ucraina non è in discussione. stream24.ilsole24ore.com