Legge elettorale c' è l' accordo nel centrodestra

AGI - Gli sherpa della maggioranza hanno raggiunto nella notte un accordo di massima sulla riforma della legge elettorale. Lo confermano fonti parlamentari del centrodestra, secondo cui ancora però ancora non c'è un testo da presentare come proposta in Parlamento. Nell' accordo di massima sulla modifica della legge elettorale raggiunto nella notte dalla maggioranza c'è intesa sul nuovo sistema proporzionale con " premio di governabilità " alla coalizione che superi il 40% dei voti, cui verrebbero dati in 'dote' 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Lo riferiscono fonti qualificate della maggioranza. Non vi sarebbe alcun accordo sulla reintroduzione delle preferenze, ipotesi sulla quale la Lega sarebbe "molto contraria", viene riferito. 🔗 Leggi su Agi.it

