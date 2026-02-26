Legge elettorale c' è l' accordo nel centrodestra

AGI - Gli  sherpa della maggioranza  hanno raggiunto nella notte un  accordo di massima  sulla  riforma della legge elettorale. Lo confermano  fonti parlamentari  del  centrodestra, secondo cui ancora però ancora non c'è un testo da presentare come proposta in Parlamento. Nell' accordo di massima  sulla  modifica della legge elettorale  raggiunto nella notte dalla  maggioranza  c'è intesa sul nuovo  sistema proporzionale  con " premio di governabilità " alla  coalizione  che superi il  40% dei voti, cui verrebbero dati in 'dote'  70 seggi alla Camera  e  35 al Senato. Lo riferiscono  fonti qualificate  della maggioranza. Non vi sarebbe alcun accordo sulla  reintroduzione delle preferenze, ipotesi sulla quale la  Lega  sarebbe "molto contraria", viene riferito. 🔗 Leggi su Agi.it

