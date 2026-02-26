Legge elettorale intesa nel centrodestra

Nella notte, le forze di maggioranza hanno raggiunto un accordo sulla nuova legge elettorale, puntando a creare le condizioni per una maggiore stabilità politica. La discussione si è concentrata sugli aspetti principali della riforma, con l'intento di definire un sistema elettorale più efficace e rappresentativo. La decisione è stata presa dopo un confronto tra le diverse forze di governo.

Previste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le forze di maggioranza nella notte hanno trovato un'intesa sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire la "stabilità" del Paese. Il testo della nuova legge, che qualcuno ha iniziato a ribattezzare "Stabilicum", sarebbe ora oggetto delle ultime limature tecniche e di un ultimo passaggio coi leader dei partiti di centrodestra, prima di essere depositato. L'impianto generale è quello noto: basta coi collegi uninominali del Rosatellum, si torna al sistema proporzionale con un premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%.