Rinnovo Yildiz tutte le richieste di Kenan alla Juventus | 6 milioni squadra da scudetto e un futuro alla Del Piero

Kenan Yildiz sta negoziando il suo rinnovo con la Juventus, con richieste che includono un ingaggio di 6 milioni di euro, la prospettiva di competere per lo scudetto e un percorso simile a quello di Del Piero. La società bianconera valuta attentamente le condizioni del giocatore, che si sta distinguendo per le prestazioni e il potenziale di crescita. La trattativa rimane in fase di sviluppo, con l’obiettivo di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

. Il club pensa di potergli venire incontro. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus ha superato la dimensione del semplice adeguamento economico, trasformandosi in un confronto sulle ambizioni future del club. Il numero 10 bianconero, diventato leader tecnico della squadra a soli 20 anni, non cerca solo un contratto blindato fino al 2030 o 2031, ma pretende garanzie concrete sulla competitività della rosa per puntare stabilmente allo scudetto e ai vertici europei. Il suo desiderio è quello di ricalcare il percorso del suo idolo, Alessandro Del Piero, vincendo da protagonista assoluto a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, tutte le richieste di Kenan alla Juventus: 6 milioni, squadra da scudetto e un futuro alla Del Piero Leggi anche: Yildiz Juve, le richieste del turco per il rinnovo. Il suo futuro può dipendere dalla Champions e da… Vlahovic Leggi anche: Yildiz starboy Juventus: nessun bianconero a quota 100 alla sua età. Ecco tutti i record di precocità stracciati da Kenan Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Yildiz fa la voce grossa: svelate le richieste alla Juve per firmare il rinnovo. E vuole un maxi ingaggio; Gazzetta – Yildiz, la richiesta alla Juve per il rinnovo e la distanza ad oggi: il vero ostacolo è…; Nodo Kenan Yildiz: il talento turco detta 2 condizioni imprescindibili per il rinnovo con la Juventus. Rinnovo Yildiz, ecco le richieste - Juventus: ambizioni, ingaggio e futuro del numero 10 bianconero Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non è soltanto una questione contrattuale ... tuttojuve.com

Yildiz fa la voce grossa: svelate le richieste alla Juve per firmare il rinnovo. E vuole un maxi ingaggio - Sul tavolo della discussione c’è infatti molto di più: sono entrate in campo le ambizioni personali e del club. corrieredellosport.it

Rinnovo Yildiz più vicino, il turco con la 10 alla Juventus fino al 2031? - Il rinnovo di Yildiz è più vicino, il turco con la maglia numero 10 alla Juventus potrebbe rimanere fino al 2031. juvelive.it

JUVE, UN RINNOVO URGENTE OLTRE YILDIZ. HANNO PUNTATO LAZIO E NAPOLI. PERIN HA FRETTA https://youtu.be/zr7xQVWvwLQ - facebook.com facebook

Maxi rilancio della #Juve per il rinnovo di #Yildiz Quale impatto avrebbe a bilancio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.