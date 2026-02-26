le ultime per i tifosi bianconeri derby ancora vietato

I tifosi del Picchio sono già in fibrillazione per il derby, ma in mezzo c’è l’importantissimo appuntamento col Carpi. Nella giornata di ieri la Samb ha comunicato in via ufficiale che il settore ospiti del Riviera delle Palme, come accaduto nella gara della Coppa Italia di serie C, rimarrà chiuso. La vendita libera riguarderà i sostenitori locali e sarà riservata ai soli residenti dei comuni stabiliti. Prima di focalizzarci sul turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo (ore 21 con diretta su Rai Sport), però le attenzioni resteranno concentrate sulla sfida di sabato sera contro gli emiliani (avvio alle 20.30). Ieri pomeriggio il gruppo ha proseguito la preparazione al Picchio Village sotto le direttive del tecnico Tomei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juventus, Tonali e David (ancora) bianconeri: le ultime | CM.ITLa vittoria di Pisa consente alla squadra di guardare al futuro con fiducia, mentre il mercato impazza Quella contro i nerazzurri di Alberto...

Chieti calcio: sfuma la trattativa con Pino Russo. E domenica derby vietato ai tifosi teramaniSfumata la trattativa per la cessione delle quote del Chieti Calcio a Pino Russo.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Referendum Giustizia: Tar boccia ricorso, confermata date voto il 22-23 marzoLe ultime possibilità di rimandare il voto sul Referendum per i sostenitori del No cadono oggi, con la decisione del Tar del Lazio che arriva a bocciare i ricorsi presentati nelle scorse settimane: ... ilsussidiario.net

Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. Smart working fino a giugno per i lavoratori fragili. Ecco tutte le ultime novità approvate nel milleprorogheAl fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino al 31 dicembre 2026 potranno trattenere in ... quotidianosanita.it

Quello che più mi fa sorridere nelle ultime ore sono alcuni sfottò di tanti tifosi avversari per la nostra eliminazione col #Bodo. Premessa: gli sfottò ci stanno, li accetto e sono il bello del calcio, ma bisogna anche saperli esprimere correttamente. Mi fanno sorrider - facebook.com facebook

Tifosi della #Lazio in protesta contro #Lotito Olimpico vuoto anche in #CoppaItalia contro l' #Atalanta Le ultime x.com