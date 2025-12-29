Juventus Tonali e David ancora bianconeri | le ultime | CMIT

La Juventus prosegue il suo percorso di crescita, grazie alla recente vittoria a Pisa che consolida il buon momento della squadra. Con tre risultati utili consecutivi, tra cui le vittorie contro Bologna e Roma, i bianconeri mostrano segnali positivi. Intanto, il mercato continua a essere sotto i riflettori, mentre Tonali e David sono ancora ufficialmente parte del club, contribuendo a definire il futuro della squadra.

La vittoria di Pisa consente alla squadra di guardare al futuro con fiducia, mentre il mercato impazza Quella contro i nerazzurri di Alberto Gilardino di sabato scorso, è stata il terzo risultato utile consecutivo della Juve, dopo i tre punti conquistati contro Bologna e Roma. La squadra sembra aver intrapreso la strada della risalita, proprio quello che chiedeva l'allenatore Luciano Spalletti. Nel frattempo, però, mancano pochissimi giorni all'apertura ufficiale della sessione di mercato di gennaio e le indiscrezioni circolano con sempre maggior insistenza. Tonali (Ansa) – Calciomercato.it Una di queste riguarda un vecchio pallino di Damien Comolli: Sandro Tonali.

Calciomercato, Juventus-Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col Newcastle - Lo scenario - Sin dalla gestione Giuntoli l'ex centrocampista del Milan era stato accostato alla Signora e ancora in queste settimane si continua a parlare ... affaritaliani.it

Juventus, il sogno è Tonali. David può sbloccare la trattativa con il Newcastle: cifre e dettagli della possibile operazione - Luciano Spalletti guida la ricostruzione della mediana bianconera. eurosport.it

Nonostante la voglia della #Juventus di arrivare a #Tonali a gennaio, il #Newcastle continua a non aprire alla cessione. E le voci su un possibile inserimento di #David nella trattativa non trovano conferma: in rosa ci sono già 2 centravanti e solo #Woltemade g x.com

Sandro Tonali è il sogno di mercato per il centrocampo della Juventus: Luciano Spalletti avrebbe chiesto il calciatore del Newcastle. - facebook.com facebook

