Chieti calcio | sfuma la trattativa con Pino Russo E domenica derby vietato ai tifosi teramani

La trattativa per la cessione delle quote del Chieti Calcio a Pino Russo si è conclusa senza esito positivo. L'imprenditore teatino, residente in Argentina, ha deciso di non proseguire con l'acquisto, lasciando invariata la situazione societaria. Nel frattempo, domenica il derby contro Teramo si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti, in rispetto delle normative vigenti.

Sfumata la trattativa per la cessione delle quote del Chieti Calcio a Pino Russo. L'imprenditore teatino che vive in Argentina a un mese dall'annuncio avrebbe rinunciato a rilevare la società calcistica.

Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: "Non mi sono tirato indietro"Pino Russo ha confermato l’interesse nella trattativa per il Chieti Calcio, smentendo le voci di un suo passo indietro.

Leggi anche: Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: "Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra"

