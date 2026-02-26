Le nuove linee guida dei Piani Urbanistici Esecutivi di Bari | Regole più semplici ed efficaci

La Giunta comunale di Bari ha approvato le nuove linee guida per i Piani Urbanistici Esecutivi e i Programmi Complessi, aggiornando le norme varate nel 2014. Le modifiche puntano a rendere più chiare le procedure e più rapide i processi di approvazione, con l’obiettivo di semplificare il percorso per chi deve presentare progetti di sviluppo urbano. La decisione riguarda l’intero settore urbanistico cittadino.

La Giunta comunale di Bari ha approvato le nuove linee guida per la presentazione dei Pue (Piani Urbanistici esecutivi) e dei Programmi Complessi, in aggiornamento delle norme precedenti approvate nel 2014. Le nuove linee guida intendono, spiega il Comune confermare “la finalità di fornire indicazioni chiare e univoche cui i proponenti possano attenersi per la predisposizione dei Piani attuativi dello strumento urbanistico generale”. Per la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana Giovanna Iacovone, “le linee guida sono il frutto di un importante sforzo di razionalizzazione compiuto dagli uffici tecnici comunali con l’obiettivo principale di inquadrare in modo completo, trasparente e immediatamente percepibile gli interventi di trasformazione nei contesti urbani destinati ad accogliere le progettazioni presentate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

