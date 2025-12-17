Homeschooling nuove linee guida ministeriali | regole uniformi per famiglie e scuole su comunicazioni obblighi e verifiche annuali NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove linee guida sul homeschooling, stabilendo regole chiare e uniformi per tutte le famiglie e le scuole. Queste indicazioni definiscono obblighi, comunicazioni e verifiche annuali, garantendo un'applicazione coerente della normativa sull'istruzione parentale su tutto il territorio nazionale. Un passo importante verso una gestione più trasparente e strutturata dell'educazione domiciliare in Italia.

