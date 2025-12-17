Homeschooling nuove linee guida ministeriali | regole uniformi per famiglie e scuole su comunicazioni obblighi e verifiche annuali

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nuove linee guida per l'istruzione parentale, introducendo regole uniformi su comunicazioni, obblighi e verifiche annuali. Queste norme mirano a garantire un'applicazione coerente della normativa su tutto il territorio nazionale, facilitando le famiglie e le scuole nella gestione dell'homeschooling e assicurando un percorso formativo chiaro e condiviso.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso le linee guida per l'istruzione parentale. Il documento stabilisce procedure uniformi su tutto il territorio nazionale per l'applicazione della normativa che consente alle famiglie di provvedere direttamente all'istruzione dei figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

