Homeschooling nuove linee guida ministeriali | regole uniformi per famiglie e scuole su comunicazioni obblighi e verifiche annuali

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nuove linee guida per l'istruzione parentale, introducendo regole uniformi su comunicazioni, obblighi e verifiche annuali. Queste norme mirano a garantire un'applicazione coerente della normativa su tutto il territorio nazionale, facilitando le famiglie e le scuole nella gestione dell'homeschooling e assicurando un percorso formativo chiaro e condiviso.

