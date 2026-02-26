Perin 6. Sempre attento, trafitto senza colpe nei supplementari. L’impressione è che giocherà ancora. Kalulu 7. Nessuna sbavatura dietro, cerca fortuna in avanti e trova l’assist del 2-0. Gatti 7. Si appende alla traversa dopo il colpo di testa alto all’inizio, poi replica nella ripresa, si fa trovare pronto per il raddoppio. Kelly 6,5. L’espulsione semplicemente non esiste, e già il primo giallo era dubbio. Esce furibondo, ne ha tutte le ragioni. McKennie 8. A tutta fascia, meno concreto, ma è sempre l’anima motrice della squadra. Giusto che segni il 3-0. Koopmeiners 7. Manda alto un colpo di testa invitante su lob di Conceicao ma è vivo, e lo dimostra sull’azione che porta al rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le lacrime di Thuram. Zhegrova sbaglia la grande occasione

Cagliari Juve: si accende la tensione tra Zhegrova, Mina e Thuram. La ricostruzione di quanto successo – FOTOdi Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, tensione alle stelle all’Unipol Domus, tensione tra Mina, Thuram e Zhegrova: cos’è successo La sfida...

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteA San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa...

Temi più discussi: Juve-Galatasaray, Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti. Cos'è successo in Champions; Juve-Galatasaray, Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti. Cos'è successo in Champions; Thuram in lacrime dopo il cambio in Juventus-Galatasaray: consolato in panchina dai compagni; Juventus-Galatasaray, la rabbia e le lacrime di Thuram dopo la sostituzione: cos'è successo.

Juve-Galatasaray, Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti. Cos’è successo in Champions(Adnkronos) - Khephren Thuram in lacrime in Champions League, nel secondo tempo del playoff di ritorno contro il Galatasaray. Il centrocampista bianconero ha avuto, nella ripresa, l'occasione clamoros ... cn24tv.it

Rabbia Thuram al cambio: calci alla panchina e lacrime dopo l’uscitaFinale ad altissima tensione per la Juventus FC nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro il Galatasaray SK. All’80’, con i bianconeri avanti 2-0 ma in ... tuttojuve.com

L'EX JUVENTUS - Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto, ai bianconeri sta mancando tanto l'attacco" ift.tt/xqgmDrs x.com

Le lacrime solcano il viso di Thuram. L’immagine dell’ottovolante emotivo della serata juventina. - facebook.com facebook