Nella partita di San Siro tra Inter e Arsenal, i Gunners si impongono con un risultato di 3-1. La gara ha visto prestazioni individuali notevoli, come il gol di Sucic (7), e l’efficienza di Gabriel Jesus (7,5). Thuram (5) ha mostrato stanchezza, mentre l’Arsenal conferma il suo ruolo di leader nel gruppo. Una sfida equilibrata che sottolinea il valore delle due squadre in questa fase di Champions League.

A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I nerazzurri stanno in partita ma alla fine crollano e adesso dovranno, quasi certamente, passare dai playoff per assicurarsi gli ottavi di finale. La gara si sblocca dopo 10 minuti col grande protagonista del match Gabriel Jesus che al volo anticipa tutti e beffa Sommer. L'Inter però si accende dopo un inizio timido e pareggia al 18' con una perla di Sucic che pesca l'incrocio con l'interno destro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente

