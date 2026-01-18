Cagliari Juve | si accende la tensione tra Zhegrova Mina e Thuram La ricostruzione di quanto successo – FOTO
Durante la partita tra Cagliari e Juventus, si è registrato un momento di tensione tra i giocatori Zhegrova, Mina e Thuram all’Unipol Domus. Di seguito, una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, accompagnata da fotografie che documentano l’episodio. La situazione ha attirato l’attenzione, evidenziando come le emozioni possano emergere anche in contesti sportivi. Ecco cosa è successo e quali sono state le conseguenze immediatamente successive.
Cagliari Juve, tensione alle stelle all’Unipol Domus, tensione tra Mina, Thuram e Zhegrova: cos’è successo. La sfida dell’Unipol Domus non lascia in eredità alla Juventus solo una sconfitta dolorosa e pesante per la classifica, ma anche gli strascichi evidenti di una tensione nervosa esplosa in campo nel momento più delicato della gara. Oltre al risultato di 1-0 che condanna i bianconeri, la partita è stata segnata da momenti di grande nervosismo, culminati in un acceso confronto che ha visto protagonisti Edon Zhegrova, Khéphren Thuram e il solito, spigoloso Yerry Mina. Cagliari Juve, il nervosismo nei minuti finali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
