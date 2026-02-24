Testo e significato di Poesie clandestine di LDA & Aka 7even in gara a Sanremo 2026

LDA e AKA 7even portano a Sanremo 2026 “Poesie clandestine” per raccontare un amore intenso e breve. La canzone nasce dalla collaborazione dei due giovani artisti, che sono entrambi in gara con brani energici. La scelta di esibirsi insieme deriva dalla volontà di mettere in luce la loro amicizia e la passione condivisa per la musica. La loro presenza nel festival attira l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

I due ex Amici di Maria De Filippi LDA (figlio di Gigi D’Alessio ) e AKA 7even (al secolo Luca Marzano ) arrivano insieme a Sanremo 2026 con l’energica Poesie clandestine, la storia di un amore intenso, ma passeggero. Sullo sfondo del brano, Napoli, personaggio a sé, protagonista viva e vibrante della canzone. L’inedita coppia racconta: «Il punto forte del brano è la nostra unione. Due mondi diversi che danno vita a un pezzo ballabile, fresco e leggero. È una canzone d’amore che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Ognuno può ritrovarci il proprio significato». Sanremo 2026: il testo di “Poesie clandestine” di LDA & Aka 7even. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

LDA e Aka 7even portano a Sanremo 2026 il brano "Poesie clandestine" perché vogliono raccontare un amore nascosto che non può essere espresso pubblicamente.

LDA e Aka 7even salgono sul palco di Sanremo 2026 per portare in scena "Poesie clandestine", una canzone che parla di sogni nascosti e di emozioni segrete.

