“Rally di Roma, dalla Giunta Rocca un mega finanziamento all’Aci per trasformare un appuntamento nazionale in un evento internazionale. Dodici milioni di spesa corrente sono una cifra mostruosa se consideriamo che per la Ryder Cup, l’evento sportivo più importante del pianeta dopo le Olimpiadi, lo Stato italiano nel 2021 mise 100 milioni e la Regione Lazio ne stanziò 21, risorse necessarie per rifare le infrastrutture di un intero quadrante della città e della provincia”. Così Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione trasparenza e consigliere regionale del Partito democratico. “Ebbene, per finanziare questo intervento quasi interamente a carico della Regione, l’amministrazione Rocca-Righini finanzia l’ente presieduto da Geronimo La Russa, l’Aci, con una cifra sproporzionata se mette in relazione il tipo di evento sportivo con le sue possibili ricadute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio, Valeriani (Pd): con Rocca il Rally di Roma diventa d’oro “Dodici milioni una cifra mostruosa”

Leggi anche: Sanità nel Lazio, Valeriani accusa Rocca: “Cittadini non si curano più perché non hanno soldi per i privati”

Leggi anche: Lazio. Protezione Civile, Valeriani (PD): Nessun chiarimento ricevuto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Legge stabilità: il Lazio perde opere per milioni. Il Pd Valeriani: “Rocca lo sa che i soldi andati al Nord”? - “In Commissione Speciale Pnrr avremmo voluto porre alcuni temi al Presidente Rocca nel corso della sua audizione ma purtroppo la commissione è stata rimandata. affaritaliani.it

Sanità nel Lazio, Valeriani accusa Rocca: “Cittadini non si curano più perché non hanno soldi per i privati” - Nel Lazio il 12% della popolazione rinuncia alle cure ed è la regione in cui si spende di più per la sanità privata. fanpage.it

Dai condoni ai cambi di destinazione d'uso, Valeriani (Pd) attacca Rocca: "No alla devastazione del territorio" - Innanzitutto, per quanto riguarda la numero 85 del 2023 firmata da Della Casa, Colarossi, Mitrano, Capolei e Simeoni, quindi dal gruppo di Forza Italia, la perplessità ... romatoday.it

Bailando insieme con allegria Campionato interregionale del Lazio uscirà la mia meravigliosa coreografia sul bellissimo inedito che Giò Valeriani mi ha dedicato. "TIZIANA LA DAMA" il mio CHA CHA CHA - facebook.com facebook