Maltempo | assessore Protezione civile Lazio ringrazio volontari possibili criticita’ idrauliche

In queste ore, le intense precipitazioni nel Lazio hanno determinato attività di monitoraggio e intervento da parte della Protezione civile. L’assessore regionale ringrazia i volontari per il loro impegno e segnala possibili criticità idrauliche. La collaborazione tra enti e volontari è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini durante questo maltempo. Continueranno le attività di sorveglianza e intervento per prevenire eventuali conseguenze negative.

Con le intense precipitazioni che si stanno verificando in queste ore, “numerosi gruppi di Protezione civile sono attivamente coinvolti nel garantire la sicurezza dei cittadini sul territorio laziale”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dall’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. “Nelle ultime ore – prosegue – i volontari hanno portato a termine interventi per la messa in sicurezza e la protezione della popolazione in diversi comuni del territorio. In particolare, tra i principali interventi, si segnala il salvataggio di una persona ad Aprilia, dove si è verificata la caduta di imponenti alberi lungo le strade, così come significativi interventi per il mantenimento della sicurezza ordinaria si sono registrati a Genzano, Roccasecca e lungo il fiume Tevere e il fiume Aniene”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Maltempo: assessore Protezione civile Lazio, ringrazio volontari, possibili criticita’ idrauliche Leggi anche: Maltempo: Rocca, oltre 250 volontari Protezione civile in campo per portare soccorsi Leggi anche: Protezione civile, Ciacciarelli: "A Viterbo un hub centrale per i volontari" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’Aquila, Maltempo persistente: l’Assessore alla Protezione Civile Fabrizio Taranta richiama i cittadini a comportamenti prudenti; Maltempo: assessore Protezione civile Lazio, ringrazio volontari, possibili criticita’ idrauliche; Maltempo a Pescara, nessuna criticità: attivo il monitoraggio della Protezione civile; Scuole chiuse a Tivoli e Palombara per il maltempo. Maltempo: assessore Protezione civile Lazio, decretata allerta rossa area fiume Aniene - In queste ultime ore si stanno registrando intense precipitazioni che hanno portato a significative esondazioni in vari tratti del fiume Aniene e nei suoi ... romadailynews.it Maltempo nella Marsica, criticità a Tagliacozzo e Balsorano: Protezione civile in azione (fotogallery) - Maltempo nella Marsica: criticità a Tagliacozzo e Balsorano, Protezione Civile in azione. marsicalive.it

Maltempo, allerta rossa nel bacino del fiume Aniene. Nevicate tra Bologna e Firenze - Intervenuta sul posto la Protezione civile: acqua a livelli critici anche in via Tiburtina. avvenire.it

