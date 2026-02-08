Comuni montani la Regione rassicura | sostegno anche ai territori esclusi

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte si muove per aiutare i comuni montani. Anche quelli che potrebbero essere esclusi dai nuovi criteri nazionali avranno comunque il supporto della Regione. In un momento di incertezza, le autorità regionali assicurano che nessuno resterà indietro.

La Regione Piemonte interviene a sostegno dei comuni montani, anche di quelli che potrebbero essere esclusi dai nuovi criteri nazionali definiti dalla legge sulla montagna. Una decisione che mira a evitare penalizzazioni per aree fragili come quelle dell’Alessandrino, della Val Borbera e dell’Acquese, territori che nonostante le loro peculiarità rischiano di non rientrare nella classificazione ufficiale. L’annuncio, giunto in un momento di crescente attenzione verso le aree interne e la loro sostenibilità, è stato dato dagli assessori regionali alla Montagna, Marco Gallo, e agli Enti Locali, Enrico Bussalino, che hanno sottolineato l’importanza di un approccio flessibile e aderente alle reali esigenze dei territori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Comuni Montani

La riforma Calderoli che taglia i comuni montani: nel Vco 5 i paesi esclusi

La riforma Calderoli sulle aree montane potrebbe ridisegnare il panorama dei comuni italiani, escludendo circa mille paesi dall’elenco ufficiale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Comuni Montani

Argomenti discussi: Riclassificazione dei comuni montani, la Sardegna ribadisce: criteri sbagliati e territori penalizzati; Comuni montani, nuova classificazione: cosa cambia per l’Emilia Romagna e per Bologna; Nuova mappa della montagna: in Piemonte salgono a 558 i Comuni montani, ma non mancano i dubbi; Legge montagna, Bologna perde 6 comuni: Dove il Governo toglie, interviene la Regione.

comuni montani la regioneComuni montani, la Regione Piemonte tutela i territori esclusi dalla nuova classificazioneLa Regione Piemonte sta lavorando per garantire attenzione e sostegno ai territori montani che, a seguito della nuova classificazione nazionale, potrebbero essere esclusi dall’elenco dei comuni ricono ... torinoggi.it

comuni montani la regioneComuni montani, la Regione rassicura: sostegno anche ai territori esclusiComuni montani: la Regione al lavoro per sostenere anche i territori esclusi dalla nuova classificazione, con attenzione all’Alessandrino. ilpiccolo.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.