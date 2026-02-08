Comuni montani la Regione rassicura | sostegno anche ai territori esclusi

La Regione Piemonte si muove per aiutare i comuni montani. Anche quelli che potrebbero essere esclusi dai nuovi criteri nazionali avranno comunque il supporto della Regione. In un momento di incertezza, le autorità regionali assicurano che nessuno resterà indietro.

La Regione Piemonte interviene a sostegno dei comuni montani, anche di quelli che potrebbero essere esclusi dai nuovi criteri nazionali definiti dalla legge sulla montagna. Una decisione che mira a evitare penalizzazioni per aree fragili come quelle dell’Alessandrino, della Val Borbera e dell’Acquese, territori che nonostante le loro peculiarità rischiano di non rientrare nella classificazione ufficiale. L’annuncio, giunto in un momento di crescente attenzione verso le aree interne e la loro sostenibilità, è stato dato dagli assessori regionali alla Montagna, Marco Gallo, e agli Enti Locali, Enrico Bussalino, che hanno sottolineato l’importanza di un approccio flessibile e aderente alle reali esigenze dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Comuni Montani

La riforma Calderoli sulle aree montane potrebbe ridisegnare il panorama dei comuni italiani, escludendo circa mille paesi dall’elenco ufficiale.

Ultime notizie su Comuni Montani

