La rivolta bipartisan dei Comuni montani | Con i nuovi criteri territori abbandonati

I Comuni dell’Appennino uniscono le forze per opporsi alla proposta del ministro Calderoli, che rischia di escluderli dai benefici previsti dalla nuova legge sulla montagna. Condivide un’unica voce di protesta contro i nuovi criteri di definizione dei territori montani, considerati inadeguati e penalizzanti. La rivolta bipartisan mette in discussione un provvedimento che potrebbe abbandonare territori già fragili, minando le opportunità di sviluppo e di sostegno per le comunità alpine.

I Comuni dell'Appennino fanno squadra contro la proposta annunciata dal ministro Calderoli sulla ridefinizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani prevista dai decreti attuativi della nuova legge sulla montagna. Nuovi canoni che, basandosi perlopiù su altimetria, pendenza e prossimità territoriale, porterebbero a una declassificazione, e con essa le risorse dedicate, di circa il 30% dei territori oggi riconosciuti come tali. Ad essere più colpito, però, sarebbe oltre il 40% dei 121 Comuni montani emiliani, che perderebbe la classificazione. "La nuova classificazione non considera come è fatta la realtà dell'Appennino.

