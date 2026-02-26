lazio benedetto provedel

Per fortuna che la difesa ha retto. Se la Lazio non si trova nella posizione della Fiorentina con dieci punti in meno e in piena lotta per non scendere nell’inferno della Serie B, il merito è soprattutto della tenuta del reparto arretrato. Solo 25 incassati, settimo posto nella speciale classifica delle reti subite. Su questo il lavoro di Sarri è stato decisivo, i movimenti maniacali della sua linea difensiva hanno portato punti pesanti (cinque 0-0) e ben dodici clean-sheet (come la Roma che ha la miglior difesa) fondamentali per evitare il peggio in un’annata in cui il crollo verticale era dietro l’angolo dopo gli errori della società, il mercato bloccato e la legittima protesta dei tifosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

