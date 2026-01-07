Settanta dipendenti licenziati con una videochiamata | il colosso svizzero Oerlikon chiude l’azienda toscana Amom

Il gruppo svizzero Oerlikon ha annunciato la chiusura dell’azienda toscana Amom, specializzata in bigiotteria a Badia al Pino. Con una comunicazione tramite videochiamata, sono stati licenziati settanta dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2025. Questa decisione ha portato alla cessazione immediata delle attività, lasciando senza lavoro i lavoratori coinvolti e suscitando preoccupazioni nella comunità locale.

Settanta lavoratori licenziati a uno a uno con una videochiamata. L'ultimo giorno del 2025 la multinazionale svizzera Oerlikon ha comunicato la cessazione di attività della Amom, azienda specializzata in bigiotteria con sede a Badia al Pino (Arezzo), a partire dal 1° gennaio, lasciando a casa da un giorno all'altro tutti i dipendenti. Mercoledì, in un incontro da remoto, i sindacati hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti o, in via subordinata, il ricorso a un ammortizzatore sociale diverso dalla cassa integrazione per fine attività: la risposta a entrambe le richieste è stata negativa. La vertenza passa ora direttamente a livello regionale, con un tavolo già convocato per il 14 gennaio, dove le istanze rischiano di incontrare un altro diniego.

