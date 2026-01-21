L' azienda brianzola dove 49 dipendenti rischiano il posto di lavoro

A Biassono, la Docebo Spa ha annunciato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare al licenziamento di 49 dipendenti, pari a oltre il 10% della forza lavoro locale. La notizia ha generato tensione tra lavoratori e sindacati, che hanno risposto proclamando uno sciopero. La situazione evidenzia le sfide legate alla ristrutturazione aziendale e alle ripercussioni sul personale nel contesto della multinazionale.

L'azienda annuncia 49 licenziamenti ma lavoratori e sindacato rispondono proclamando uno sciopero. Situazione di tensione alla Docebo Spa di Biassono dove la multinazionale ha annunciato un piano di ristrutturazione che coinvolgerà più del 10 per cento dei 394 dipendenti nel sito brianzolo.

