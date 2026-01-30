Lavoro nero e prodotti dolciari privi di tracciabilità | stangata per la titolare del bar pasticceria

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas hanno chiuso un bar pasticceria sulla Domitiana a Mondragone dopo aver scoperto numerose irregolarità. Durante i controlli, hanno trovato lavoro nero e prodotti dolciari senza tracciabilità. La struttura presentava anche problemi di igiene e carenze strutturali. La titolare rischia una pesante multa e l’intervento delle autorità potrebbe portare alla chiusura dell’attività.

La donna è stata denunciata dopo i controlli del Nil e del Nas. Elevate sanzioni per quasi 9mila euro Un in nero, prodotti dolciari privi di tracciabilità e carenze igienico sanitarie e strutturali. Sono alcune delle criticità rilevate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas all'interno di un bar pasticceria sulla Domitiana, a Mondragone. Per la titolare scatta la denuncia, oltre a sanzioni per quasi 9mila euro. L'attività, che si inserisce nei servizi coordinati di controllo sul territorio messi in campo dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dei diritti dei lavoratori e della salute pubblica, si è svolta nella mattinata di oggi, 30 gennaio 2026.🔗 Leggi su Casertanews.it

Recentemente, le autorità hanno sequestrato quasi 48 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative.

