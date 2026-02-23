Il rapido sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale provoca tensioni nel mondo del lavoro. Le imprese investono miliardi in queste tecnologie, ma la mancanza di competenze digitali tra i lavoratori rallenta l’adozione completa. La crescita demografica modesta e l’invecchiamento della popolazione complicano ulteriormente la situazione. Molte aziende faticano a trovare personale qualificato per gestire le nuove piattaforme. La sfida ora è colmare questa distanza tra innovazione e risorse umane.

C’È UN DATO che fotografa meglio di ogni slogan la trasformazione in corso: mentre le aziende investono miliardi in intelligenza artificiale, il vero collo di bottiglia resta umano. Non è la potenza degli algoritmi a mancare, ma la capacità delle organizzazioni di integrarli in modo sostenibile, dentro una forza lavoro che invecchia, cambia aspettative e fatica a tenere il passo delle competenze. È questo il quadro che emerge dal report “The Human Edge: trend globali per il futuro del lavoro“ di ManpowerGroup, basato su interviste a oltre 12mila lavoratori e 40mila aziende in 41 Paesi. L’IA sta diventando una leva strutturale nei modelli organizzativi, ma non è la tecnologia, da sola, a fare la differenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Algoritmi e telecamere contro il traffico: Lecco si prepara alla rivoluzioneLecco ha deciso di combattere il traffico congestionato installando telecamere intelligenti agli incroci più trafficati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Algoritmi e demografia. La rivoluzione del lavoro.

Dati, algoritmi e sovranità: Così l’AI sta riscrivendo la democraziaA Materia di Castronno il giornalista, saggista e docente di Culture digitali Michele Mezza ha presentato il suo ultimo libro, analizzando il nuovo equilibrio tra piattaforme, Stati e cittadini: La p ... varesenews.it

La Bbc: Algoritmi copiano male i nostri pezzi. Contestazione ad Apple per un suicidio inventatoROMA – Su nostra richiesta, le intelligenze artificiali scrivono dei testi pronti chiavi in mano. Per scriverli, questi algoritmi si informano. Vanno in Internet, leggono articoli rilevanti ... repubblica.it

Un'IA più sostenibile vince Impresa Campus Unifi Si è conclusa la 20ª edizione di Impresa Campus Unifi con la vittoria di PRUNe, progetto che riduce i consumi energetici degli algoritmi di intelligenza artificiale mantenendo le stesse performance. Grazie a u - facebook.com facebook