Lavoro nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza artificiale Calderone | Non decidono gli algoritmi ma le persone

È stato istituito l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel contesto lavorativo, con l’obiettivo di monitorare e analizzare l’impatto delle tecnologie avanzate sul mondo del lavoro. L’iniziativa, sancita dal decreto ministeriale, si propone di garantire un equilibrio tra innovazione e tutela delle persone, sottolineando che le decisioni rimangono nelle mani degli esseri umani e non degli algoritmi.

Nasce l'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. Con la firma del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 132 del 2025, che recepisce l'AI Act europeo, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituisce ufficialmente l 'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, la prima cabina di regia pubblico-sociale dedicata a monitorare e governare l'impatto dell'Intelligenza Artificiale su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro. L'Osservatorio rappresenta la risposta italiana all'AI Act nel contesto lavorativo e traduce in strumenti concreti i principi affermati dal G7 Lavoro di Cagliari e confermati dal G7 di Kananaskis, puntando su una governance pubblica e partecipata della trasformazione tecnologica.