Intervento di manutenzione al ponte mobile di Cervia | chiuso per quattro giorni

Il ponte mobile di Cervia sarà chiuso per quattro giorni a causa di un intervento di manutenzione straordinaria iniziato martedì 24 febbraio e concluso venerdì 27 febbraio. La chiusura si è resa necessaria per permettere lavori di riparazione e controlli tecnici, che coinvolgono le strutture mobili e i sistemi di sollevamento. Durante questo periodo, le auto e i mezzi pubblici devono trovare percorsi alternativi per attraversare il fiume.

Da martedì 24 febbraio fino a venerdì 27 febbraio sarà eseguito l'intervento di manutenzione straordinaria presso il ponte mobile di Cervia. Per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura del ponte al transito dei veicoli, mentre viene garantito il transito a pedoni e bici presso i marciapiedi laterali. Saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima. L'intervento, come spiegano dal Comune, consiste nella fornitura ed installazione di staffe inox e nuove tubazioni oleodinamiche all'interno del vano di attraversamento della carreggiata carrabile lato Milano Marittima.