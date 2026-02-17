Ponte chiuso per i lavori a rilento Indennizzo di mille euro a famiglia

Il ponte di Codigoro rimane chiuso a causa dei lavori che procedono lentamente, provocando disagi ai residenti. A causa di questa situazione, il Comune ha deciso di offrire un indennizzo di mille euro a ogni famiglia colpita, per compensare il disagio causato dal prolungato isolamento. Lo scorso settembre, l’esponente dell’opposizione Marco Barboni aveva chiesto al sindaco Alice Zanardi di risarcire i cittadini che, durante i lavori, non hanno potuto vedere accese le luci votive nei cimiteri, nonostante continuassero a pagare il servizio. In quel periodo, molte famiglie si erano lamentate di non poter visitare le tombe dei

Lo scorso settembre l'esponente dell'opposizione Marco Barboni presentò un'interpellanza, in consiglio comunale, al sindaco di Codigoro Alice Zanardi chiedendo al comune di risarcire, per il tempo in cui le luci votive dei cimiteri erano state spente pur continuando a pagare il servizio, quei cittadini che non hanno potuto vedere la luce accesa sulle tombe dei propri cari. "Sono soddisfatto che il comune abbia accolto le mie richieste - dice il leghista Barboni - perchè credo che chiunque subisca un danno debba essere risarcito da chi quel danno, anche se indirettamente, lo abbia causato. Bene ha fatto a rivalersi sulla ditta che gestiva le luci votive".