Tramvia nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria Come cambia la viabilità

A Firenze proseguono i lavori della linea tramviaria che collegherà la città a Bagno a Ripoli. In viale Europa e piazza Beccaria sono in corso nuove fasi di intervento, con modifiche temporanee alla viabilità. Questi interventi sono parte degli sviluppi necessari per completare la rete tranviaria, migliorando i collegamenti e la mobilità urbana. La città si impegna a minimizzare i disagi durante le diverse fasi di lavoro.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Vanno avanti a Firenze i lavori della linea tranviaria che arriverà fino a Bagno a Ripoli e che è molto attesa dai fiorentini. Da un lato procedono i getti della sede e la posa dei binari su viale Matteotti con restringimenti notturni: dall'altro lato dal 7 gennaio i lavori in piazza Beccaria entrano in una nuova fase. PRESSPHOTO Firenze posa dei primi binari della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli in via Pian di Ripoli: operai nel cantiere. Foto Marco MoriNew Press Photo Cosa accade in piazza Beccaria dal 7 gennaio. Nel dettaglio ci saranno interventi relativi alle sistemazioni urbanistiche che interesseranno entrambi i lati della piazza con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta: sul lato di Borgo La Croce lato cinema (con spostamento della fermata Tpl sul lato di via Manzoni e dell’area taxi in piazza Piave); sul lato opposto i lavori riguarderanno il tratto dal viale Amendola a via Gioberti (sempre con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

