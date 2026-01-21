LIM | l’innovazione al servizio della didattica e del lavoro

Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) rappresentano uno strumento innovativo che integra tecnologia e didattica, favorendo metodi di insegnamento più dinamici e interattivi. La loro presenza nelle aule e negli ambienti lavorativi permette di migliorare la comunicazione, la collaborazione e l'apprendimento, offrendo nuove opportunità di sviluppo professionale e formativo. L’impiego delle LIM contribuisce a rendere più efficace e moderna l’esperienza educativa e lavorativa.

Le Lavagne Interattive Multimediali – meglio conosciute come LIM – stanno rivoluzionando profondamente il modo di insegnare, comunicare e lavorare. Sempre più presenti in scuole, università, uffici e sale riunioni, rappresentano l'evoluzione tecnologica delle vecchie lavagne a gessetto, offrendo strumenti dinamici, intuitivi e ad alte prestazioni. Dotate di schermo touch e superficie interattiva, le LIM consentono di scrivere, disegnare, mostrare testi, video, animazioni e contenuti digitali di ogni genere. Il tutto con la massima immediatezza e flessibilità. Ideali per lezioni coinvolgenti e interattive, ma perfette anche per meeting, presentazioni e conferenze aziendali.

