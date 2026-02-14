Didattica e lavoro Formazione con Enel e poi l’assunzione

Enel ha lanciato il progetto 'Energie per la Scuola' per aiutare i diplomandi a trovare subito un lavoro nel settore delle energie rinnovabili. La causa è la crescente domanda di professionisti qualificati in questo campo, e il programma offre corsi di formazione pratici e stage in azienda. Molti giovani, dopo aver completato il percorso, vengono assunti direttamente da Enel o dalle sue aziende partner. Un esempio concreto è quello di Marco, che ha iniziato il suo tirocinio a Palermo e ora lavora come tecnico specializzato.

Diplomarsi e trovare subito un impiego qualificato nel settore delle energie rinnovabili. È questo l'obiettivo di ' Energie per la Scuola ', il programma di formazione promosso da Enel Workforce Evolution Academy per accompagnare i giovani diplomandi verso un inserimento diretto nelle aziende partner del Gruppo Enel. Il progetto è stato presentato nella sede dell'Isis Polo Amiata Ovest di Arcidosso, dove si è svolto un open day rivolto agli studenti delle classi quinte. All'incontro hanno partecipato il dirigente scolastico Cristiano Palla, la referente Pcto Tiziana Galella, Giuseppe Macrì per Enel Workforce Evolution Academy, Giampaolo Vecchieschi e Linda Tozzini per Enel Green Power – Geotermia, oltre ai rappresentanti dell'agenzia per il lavoro e dell'istituto di formazione coinvolti nel percorso.