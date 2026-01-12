Nel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento. Questa collaborazione rappresenta un nuovo approccio alla manifestazione, unendo l’esperienza di entrambi i conduttori. L’edizione promette di offrire un Festival equilibrato e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico italiano e internazionale.

Laura Pausini sarà al fianco di Carlo Conti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal direttore artistico durante un intervento al Tg1, confermando una delle indiscrezioni più attese in vista della nuova edizione della kermesse. “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”.? Laura Pausini condurrà con Carlo Conti la 76^a edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2. #Sanremo2026 pic.twitter.comZ3fhw3Uty6 — Rai (@Raiofficialnews) January 12, 2026 La cantante romagnola, tra le artiste italiane più amate e conosciute nel mondo, ha accolto la notizia con entusiasmo ed emozione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Laura Pausini condurrà il Festival con Carlo Conti per tutte le serate

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice per tutte le serate: «Il Festival è il mio destino, la mia paura». L'annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026 Laura Pausini affiancherà Carlo Conti in tutte le serate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche; Tutti gli ospiti di Sanremo 2026, da Max Pezzali sulla nave a Lady Gaga possibile guest star; Super Ospiti di Sanremo 2026: ecco le prime indiscrezioni, da Lady Gaga a Vasco Rossi; Max Pezzali sulla nave di Sanremo 2026: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti.

Laura Pausini conduce Sanremo: gli Oscar, il matrimonio a sorpresa, la dieta ferrea e la lite con Brignani. «Ero vestita con l'abito del Festival del 1993» - conduttrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. leggo.it