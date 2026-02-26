Laura Pausini e il Piccolo coro dell’Antoniano scuotono l’Ariston cantando un inno alla pace | Basta guerre

Al Festival di Sanremo, le esibizioni coinvolgono il pubblico con un messaggio forte: un richiamo alla pace attraverso la musica. La scena si anima con una performance che unisce voci note a immagini toccanti di territori segnati dai conflitti. La canzone, interpretata con intensità, invita a riflettere sulla realtà di molte persone colpite dalla guerra. La serata prosegue con un clima di solidarietà e speranza.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Uno schermo che proietta in bianco e nero diapositive strazianti di territori devastati dalle guerre. Un’immagine commovente si è stagliata, sul palco dell’Ariston, verso le 21.45, minuto più, minuto meno: ed è quella dei bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna che, assiepati e composti, hanno cantato, con Laura Pausini, ‘Heal the World’ di Michael Jackson. Sullo sfondo la scritta “Make music, not war”. Un messaggio di pace e un canto di speranza Un momento, voluto e studiato per mandare un messaggio di pace, tenuto ‘nascosto’ da Carlo Conti fino alla conferenza stampa di questa mattina proprio per preservare l’effetto sorpresa quasi fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

