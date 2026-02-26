Laura Pausini dopo le critiche all’inno alle Olimpiadi colpita sui social per il duetto con Lauro
Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, si sono susseguite discussioni sui social riguardo a una performance musicale. La cantante ha affrontato commenti contrastanti, soprattutto a causa di un duetto con un artista noto per il suo stile particolare. La sua presenza sul palco ha fatto parlare, attirando l’attenzione di pubblico e media. La serata si è conclusa lasciando molte domande aperte.
La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato uno di quei momenti destinati a rimanere nella memoria della kermesse: quando Laura Pausini e Achille Lauro hanno condiviso il palco duettando sulle note di 16 marzo, sono riusciti a trasformare il brano in qualcosa carico di personalità ed emozione. Tra sguardi complici e voci potenti, per qualche minuto l’atmosfera dell’Ariston si è trasformata completamente mostrando il suo lato più intenso, quello capace di unire spettacolo e sentimento in pochi minuti. Eppure non tutti hanno apprezzato l’esibizione e c’è chi, tra gli spettatori del Festival, ha nuovamente puntato il dito contro la performance della Pausini, riaccendendo di fatto una polemica che era iniziata durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nel corso della serata di ieri, Laura Pausini ha intonato il suo celebre brano “Tra te e il mare” coinvolgendo tutto il pubblico e lo stesso Carlo Conti. “Siamo in onda” ha chiesto la cantante a cui il conduttore scherzosamente ha risposto “No, per fortuna no” #sa - facebook.com facebook