Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, si sono susseguite discussioni sui social riguardo a una performance musicale. La cantante ha affrontato commenti contrastanti, soprattutto a causa di un duetto con un artista noto per il suo stile particolare. La sua presenza sul palco ha fatto parlare, attirando l’attenzione di pubblico e media. La serata si è conclusa lasciando molte domande aperte.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato uno di quei momenti destinati a rimanere nella memoria della kermesse: quando Laura Pausini e Achille Lauro hanno condiviso il palco duettando sulle note di 16 marzo, sono riusciti a trasformare il brano in qualcosa carico di personalità ed emozione. Tra sguardi complici e voci potenti, per qualche minuto l’atmosfera dell’Ariston si è trasformata completamente mostrando il suo lato più intenso, quello capace di unire spettacolo e sentimento in pochi minuti. Eppure non tutti hanno apprezzato l’esibizione e c’è chi, tra gli spettatori del Festival, ha nuovamente puntato il dito contro la performance della Pausini, riaccendendo di fatto una polemica che era iniziata durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini, dopo le critiche all’inno alle Olimpiadi colpita sui social per il duetto con Lauro

Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo le critiche sull’Inno d’Italia cantato alle Olimpiadi"Andate tutti a farvi fo**ere" commenta Vasco Rossi sui social, difendendo Laura Pausini dalle critiche ricevute dopo la sua esibizione all'apertura...

Laura Pausini sommersa dalle critiche per l'Inno alle Olimpiadi, la drastica scelta: chiusi i commenti socialLaura Pausini, dopo essere stata travolta dalle critiche, ha deciso di disattivare la funzione dei commenti su Instagram sotto al post dedicato alla...

Temi più discussi: Sanremo 2026 e le parole dei big dopo le prove, dal preferito di Laura Pausini alla smentita di Fedez: Nessun annuncio; Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggi; Laura Pausini, il messaggio nella notte dopo la prima di Sanremo: Italia, casa mia; Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini.

Come Laura Pausini ha cambiato corpo e abitudini dopo i 50Laura Pausini ha trasformato il suo corpo dopo i 50 con una rieducazione alimentare e tanta costanza, pronta a esibirsi a Sanremo 2026 in ottima forma ... tuobenessere.it

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Fusignano, il sogno di Mariagiulia: “Vorrei duettare con Laura Pausini” x.com

Nel corso della serata di ieri, Laura Pausini ha intonato il suo celebre brano “Tra te e il mare” coinvolgendo tutto il pubblico e lo stesso Carlo Conti. “Siamo in onda” ha chiesto la cantante a cui il conduttore scherzosamente ha risposto “No, per fortuna no” #sa - facebook.com facebook