Laura Pausini sommersa dalle critiche per l' Inno alle Olimpiadi la drastica scelta | chiusi i commenti social

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Laura Pausini ha interpretato l’inno di Mameli. Subito dopo, il suo account Instagram ha ricevuto una raffica di critiche, tanto che ha deciso di chiudere i commenti. La cantante italiana, solitamente apprezzata, si è trovata al centro di polemiche che hanno messo in discussione la sua performance e la scelta di cantare l’inno.

Laura Pausini, dopo essere stata travolta dalle critiche, ha deciso di disattivare la funzione dei commenti su Instagram sotto al post dedicato alla sua esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante il sontuoso evento che ha dato avvio ai Giochi, la cantante romagnola ha intonato nello stadio di San Siro l’Inno di Mameli, interpretandolo a suo modo. Molti hanno ritenuto la performance fuori luogo, da qui la raffica di commenti negativi. Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, Laura Pausini canta l’Inno: pioggia di critiche L’esibizione di Laura Pausini, insieme alle gaffe del telecronista Paolo Petrecca (direttore di RaiSport), è stato uno dei momenti più discussi dell’evento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Laura Pausini sommersa dalle critiche per l'Inno alle Olimpiadi, la drastica scelta: chiusi i commenti social Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi 2026: Inno nazionale contestato, la Pausini tra critiche e polemiche social per l’interpretazione. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è svolta al San Siro di Milano, ma l’attenzione non è solo sulle gare. La sorpresa di Sergio Mattarella alle Olimpiadi, Valentino Rossi guida il tram! Laura Pausini, inno magistrale Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Mattarella in tram, poesia, musica e grandi star: parte Milano-Cortina; Olimpiadi 2026, il termometro del pubblico: ecco chi ha ricevuto più applausi (e chi no). Olimpiadi, Laura Pausini ‘tremenda’: Selvaggia Lucarelli la stronca in 18 paroleSelvaggia Lucarelli stronca Laura Pausini dopo l'esibizione della cantante alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ... gossipetv.com Laura Pausini da Papa Leone riceve il Global Icon Award. Incontro straordinario, gli ho regalato una canzoneRavenna, 13 novembre 2025 – Laura Pausini ha vissuto una giornata surreale e straordinaria ieri in Vaticano, come dichiara lei stella sui suoi profili social. L’artista romagnola, ambasciatrice ... ilrestodelcarlino.it Warner Music Italy. Laura Pausini · 16 MARZO (con Achille Lauro). Questa si può solo cantare a squarciagola @laurapausini @achilleidol facebook GHALI PRETENDEVA DI CANTARE L’INNO NAZIONALE AL POSTO DI PAUSINI, MAGARI IN ARABO Laura Pausini è una cantante italiana conosciuta in tutto il mondo: Grammy Award, Latin Grammy, Golden Globe, nomination agli Oscar, tournée internazion x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.