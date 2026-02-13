Vasco Rossi ha reagito duramente alle polemiche sull’esibizione di Laura Pausini all’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, accusando sui social chi ha criticato la cantante. La sua reazione è arrivata dopo che alcune persone hanno commentato pesantemente la performance dell’artista, giudicandola poco adeguata. Vasco ha scritto un messaggio diretto e senza mezzi termini, invitando gli haters a smetterla. La sua risposta è stata condivisa da molti fan, che hanno apprezzato la sua difesa.

"Andate tutti a farvi fo**ere" commenta Vasco Rossi sui social, difendendo Laura Pausini dalle critiche ricevute dopo la sua esibizione all'apertura di Milano-Cortina 2026 “La Pausini ha cantato l’inno d’Italia in modo impeccabile” afferma Vasco Rossi sui suoi social, difendendo direttamente Laura Pausini a seguito della moltitudine di critiche che la cantante ha ricevuto dopo essersi esibita nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma Blasco al quanto pare non è stato l’unico ad apprezzare la performance della ragazza di Solarolo. E’ il 6 febbraio quando Laura Pausini si esibisce a San Siro cantando l’inno d’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo le critiche sull’Inno d’Italia cantato alle Olimpiadi

Approfondimenti su vasco rossi

Vasco Rossi ha preso posizione su Instagram, difendendo Laura Pausini dopo le critiche ricevute per la sua interpretazione dell’inno nazionale durante la cerimonia di apertura di un evento sportivo a Roma.

Vasco Rossi ha criticato duramente chi ha messo in discussione l’esecuzione di Laura Pausini dell’inno alle Olimpiadi 2026, definendo le polemiche ingiuste e fuori luogo.

Ultime notizie su vasco rossi

Argomenti discussi: Laura Pausini e l'Inno di Mameli, il gesto di Vasco Rossi e Celine Dion zittisce tutti; Laura Pausini sommersa dalle critiche, Vasco Rossi arriva in sostegno con un messaggio: la dura replica dei fan; Vasco Rossi e i suoi 74 anni: Cosa vuoi che sia. Il tour epocale e il messaggio a Laura Pausini (dopo le polemiche); Vasco Rossi difende Laura Pausini: Inno impeccabile, andate a farvi fottere.

Vasco Rossi difende Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi 2026: Andate a farvi f…Vasco Rossi non ci sta e scende in campo in prima persona per difendere Laura Pausini. La cantante, sommersa di critiche per il modo in cui ha cantato l'inno ... lapresse.it

Vasco Rossi difende Laura Pausini e il suo inno alle Olimpiadi: Ne aveva il diritto. La risposta alle criticheIl ‘Blasco’ ha preso le difese della cantante, finita al centro delle polemiche per la sua esibizione alle Cerimone d’apertura di Milano Cortina 2026 ... libero.it

Vasco Rossi ha spiegato il suo punto di vista molto chiaramente. Che ne pensate - facebook.com facebook

Vasco Rossi interviene in merito alle critiche rivolte a Laura Pausini per l’Inno di Mameli. x.com