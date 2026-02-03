Oliveri lascia la giunta | Una decisione scaturita dai problemi di salute

Enzo Oliveri si dimette da assessore a Santa Croce. La decisione arriva a causa di problemi di salute che lo hanno costretto a fare un passo indietro. Oliveri aveva ottenuto le deleghe ai lavori pubblici e alla polizia locale dopo la vittoria delle elezioni comunali di giugno 2024, e ha lavorato con impegno fino a ora. La sua scelta sorprende, ma lui spiega che è necessario prendersi cura della propria salute.

SANTA CROCE Enzo Oliveri si è dimesso da assessore della giunta comunale di Santa Croce. Dal giugno 2024, dopo la vittoria delle elezioni Comunale della coalizione guidata dal sindaco Roberto Giannoni, Oliveri aveva ricevuto dallo stesso Giannoni le deleghe per i lavori pubblici e la polizia locale che ha seguito con impegno nonostante i problemi di salute. "Ho dato il mio contributo pur non potendo essere fisicamente presente in Comune a causa dei problemi di salute che mi affliggono da oltre un anno e mezzo, ma ora ho ritenuto fosse giusto dimettermi – le parole di Enzo Oliveri contattato telefonicamente ieri dopo che dal Comune di Santa Croce era arrivata la nota stampa – La scelta è stata mia.

