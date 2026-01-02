Attilio Pierro, deputato della Lega proveniente dal Cilento, ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua intenzione di lasciare il gruppo del partito di Matteo Salvini e di aderire al Gruppo Misto. La decisione arriva dopo il voto sulla Legge di Bilancio in aula a Montecitorio, segnando un cambiamento nel suo percorso parlamentare.

Il deputato cilentano della Lega Attilio Pierro, dopo aver approvato la Legge di Bilancio in aula a Montecitorio, ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua decisione di lasciare il gruppo del partito di Matteo Salvini per aderire al Misto. Almeno in questa prima fase.

Camera dei Deputati, Pierro lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto - Secondo indiscrezioni, il parlamentare sarebbe corteggiato in questi giorni dai vertici campani e nazionali di Forza Italia, ma anche dall'europarlarmentare leghista Roberto Vannacci, che è alla guida ... salernotoday.it