Camera dei Deputati Pierro lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto
Attilio Pierro, deputato della Lega proveniente dal Cilento, ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua intenzione di lasciare il gruppo del partito di Matteo Salvini e di aderire al Gruppo Misto. La decisione arriva dopo il voto sulla Legge di Bilancio in aula a Montecitorio, segnando un cambiamento nel suo percorso parlamentare.
Il deputato cilentano della Lega Attilio Pierro, dopo aver approvato la Legge di Bilancio in aula a Montecitorio, ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua decisione di lasciare il gruppo del partito di Matteo Salvini per aderire al Misto. Almeno in questa prima fase. Il retroscenaUna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
