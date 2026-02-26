Parola chiave: riattivazione. È il debutto di Maria Grazia Chiuri come Chief Creative Officer di Fendi e, per la prima volta in questa nuova carica, firma anche l’uomo: la sfilata è co-ed, donna e uomo insieme. Il cuore del suo intervento è una dichiarazione d’officina: "Insisterò sempre di più sulla rimessa a modello delle pellicce vintage", perché oggi la sensibilità è cambiata ma la materia resta durevole, preziosa, viva. La riattivazione, qui, non è nostalgia: è manutenzione evoluta. Significa riportare in atelier capi dimenticati e trasformarli in una fodera, un collo, una borsa, persino un oggetto domestico, con un lavoro su misura che parte dall’analisi, finisce nel nuovo modello e significa accettare la regola più antica e più moderna insieme, usare “ogni pelle fino in fondo”, catalogare gli scampoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’arte di “riattivare“. Recupero e trasformazione. Chiuri ridisegna Fendi

Leggi anche: Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativa

Il compleanno tutto blu di Andrea Formilli Fendi con Parietti e ChiuriUn vivaio di Roma nord è stato trasformato per una sola notte in una discoteca con una scenografia raffinata dove il blu è stato colore e atmosfera,...

Discussioni sull' argomento L’arte di riattivare. Recupero e trasformazione. Chiuri ridisegna Fendi; Programma Iupals: l’Italia lavora per nuove evacuazioni di studenti da Gaza; Un laboratorio di ricerca artistica dove il processo diventa visibile; Emily Dickinson, l’omaggio di Torino a 140 dalla morte.

Sabato 28 febbraio alle ore 17:30 presso ilMercato centro culturale si terrà l'inaugurazione aperta a tutti della mostra: … ’ , ’. Un'esposizione di opere d’arte uniche realizzate attraver - facebook.com facebook