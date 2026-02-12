il compleanno tutto blu di andrea formilli fendi con parietti e chiuri

Questa notte a Roma nord, un vivaio si è trasformato in una discoteca elegante. La scena ha preso vita grazie a un allestimento blu, curato nei minimi dettagli dalla event designer Giada Ricciardi. Per il compleanno di Andrea Formilli Fendi, amici come Parietti e Chiuri hanno partecipato a una festa che sembrava uscita da un film. La location si è accesa di luci e atmosfere raffinate, lasciando tutti senza parole.

Un vivaio di Roma nord è stato trasformato per una sola notte in una discoteca con una scenografia raffinata dove il blu è stato colore e atmosfera, la chiave d’accesso per il compleanno di Andrea Formilli Fendi, organizzato in ogni minimo dettaglio dalla event designer Giada Ricciardi che è riuscita a creare un allestimento simile a un racconto cinematografico. Il blu di Jarman (assoluto e monocromo), quello di Kieslowski (una vibrazione interiore) e l’azzurro perturbante di Lynch (un sipario socchiuso sull’invisibile) sono diventati un tutt’uno con quello amato dal festeggiato e dalla sua signora, Antonella “Larodro”, al centro della scena con ben due cambi d’abito in poche ore, a dir poco fiabeschi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

