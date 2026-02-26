Landini predica bene ma razzola male… Centrodestra all’attacco della Cgil
Il centrodestra critica pesantemente la Cgil, concentrandosi sulle dichiarazioni del suo leader. Le parole di Landini vengono interpretate come un attacco alle politiche del Governo e al loro impatto sui lavoratori. La discussione si concentra sulle recenti posizioni del sindacato e sulle risposte della coalizione di maggioranza. La tensione tra le parti si fa sempre più evidente, alimentando un confronto acceso.
La notizia del mancato pagamento del tfr a un ex dipendente della Cgil da parte di Maurizio Landini scuote il mondo politico "Il segretario della Cgil Maurizio Landini prima attacca il Governo Meloni sull'utilizzo del trattamento di fine rapporto e sottoscrive contratti nazionali che prevedono retribuzioni pari a 5,40 euro l'ora, ma secondo quanto riportato oggi dagli organi di stampa, proprio all'interno della sua organizzazione non sarebbe stato liquidato il tfr a un ex dipendente, nonostante una sentenza definitiva", attacca Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera, che sul tema non ha dubbi: "Se la notizia fosse confermata, sarebbe una vicenda grave e imbarazzante".
