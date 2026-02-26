Il centrodestra critica pesantemente la Cgil, concentrandosi sulle dichiarazioni del suo leader. Le parole di Landini vengono interpretate come un attacco alle politiche del Governo e al loro impatto sui lavoratori. La discussione si concentra sulle recenti posizioni del sindacato e sulle risposte della coalizione di maggioranza. La tensione tra le parti si fa sempre più evidente, alimentando un confronto acceso.

La notizia del mancato pagamento del tfr a un ex dipendente della Cgil da parte di Maurizio Landini scuote il mondo politico “Il segretario della Cgil Maurizio Landini prima attacca il Governo Meloni sull’utilizzo del trattamento di fine rapporto e sottoscrive contratti nazionali che prevedono retribuzioni pari a 5,40 euro l’ora, ma secondo quanto riportato oggi dagli organi di stampa, proprio all’interno della sua organizzazione non sarebbe stato liquidato il tfr a un ex dipendente, nonostante una sentenza definitiva”, attacca Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera, che sul tema non ha dubbi: “Se la notizia fosse confermata, sarebbe una vicenda grave e imbarazzante”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Landini predica bene, ma razzola male…”. Centrodestra all’attacco della Cgil

