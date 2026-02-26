La Cgil ha negato per due anni il Tfr a un dipendente. Finché il giudice non ha pignorato i conti correnti del sindacato. Lo racconta oggi Il Giornale, parlando di una storia che comincia il 30 settembre scorso. Ovvero quando il giudice Alessandro Cento della terza sezione civile del tribunale di Roma dispone il sequestro di 190.145,61 euro dal conto corrente al Monte dei Paschi di Siena intestato alla Cgil Nazionale di Corso Italia di cui hanno disponibilità il segretario generale Maurizio Landini e il tesoriere del sindacato. Il contenzioso va avanti dal 2015, protagonista è l’ex dipendente della Cgil Stefano O. L’ultimo atto si è concluso... 🔗 Leggi su Open.online

Lavoro, l'allarme della Cgil: "Solo un dipendente su due ha il posto fisso"Il quadro che emerge dall’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna, a cura di Ires e Cgil Emilia-Romagna, restituisce...

Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anniAlcuni giudici israeliani hanno respinto un ricorso per permettere a un bambino palestinese di cinque anni, affetto da una forma aggressiva di...

Temi più discussi: Così la Cgil ha negato per 2 anni il Tfr a un dipendente nonostante le sentenze; Accorpamento 0-6, Non ci sono dati e il ddl così è evanescente, i sindacati della scuola chiedono la sospensione. Il No di Masè: Si penalizzano i territori; Enti locali, ecco perché Fp Cgil non ha firmato; Milleproroghe / Ricerca sanitaria pubblica esclusa.

Trasporti, la Cgil chiede treni stabili per Palermo e servizi bus adeguati per CataniaI segretari provinciale e regionale Buscemi e Mannino incontrano i vertici dell’assessorato alle Infrastrutture ... agrigentonotizie.it

Enti locali, via libera al nuovo contratto. La Cgil non firma: I lavoratori perdono il 10% in busta pagaIl contratto collettivo prevede aumenti del 5,78% contro un'inflazione al 16%. La Cgil: Inaccettabile, impoverisce lavoratori e famiglie ... ilfattoquotidiano.it

Case di Comunità, così non va "La FP Cgil chiede alla Asl un piano serio" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #CGIL #eseiprotagonista #case #comunità #confronto #organizzazioni #prime #provincia #Salerno #Cronaca - facebook.com facebook