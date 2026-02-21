Landini l’epica del TFR smarrito | il sindacato pignorato dalla propria ombra

Landini e la CGIL si trovano in difficoltà dopo aver coinvolto un dipendente in un contenzioso legale, che ha portato al blocco dei loro conti bancari. La causa risale a un pagamento di TFR non versato a un lavoratore, ora al centro di un'azione giudiziaria. La vicenda mette in luce le contraddizioni di un sindacato che dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, ma si trova coinvolto in una disputa finanziaria. La questione si sta facendo sempre più intricata e complicata.

© Ilgiornaleditalia.it - Landini, l’epica del TFR smarrito: il sindacato pignorato dalla propria ombra

C'è qualcosa di sublime, anzi di liricamente grottesco, nel vedere il tempio della tutela operaia inciampare su un TFR non pagato. La CGIL che non liquida un proprio dipendente è come un vigile che parcheggia in doppia fila e poi fa ricorso contro sé stesso: teatro dell'assurdo, ma senza Beckett, con più timbri e meno poesia. E così il sindacato di Landini, tribuno delle officine e araldo delle piazze, si ritrova pignorato. Novantaseimila euro: cifra modesta per un'epopea così muscolare. Hanno combattuto fino in Cassazione, come se il TFR fosse la Linea del Piave. Non volevano pagare, pare. Difendere il lavoro, sì; ma possibilmente quello degli altri.