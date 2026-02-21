Landini l’epica del TFR smarrito | il sindacato pignorato dalla propria ombra
Landini e la CGIL si trovano in difficoltà dopo aver coinvolto un dipendente in un contenzioso legale, che ha portato al blocco dei loro conti bancari. La causa risale a un pagamento di TFR non versato a un lavoratore, ora al centro di un'azione giudiziaria. La vicenda mette in luce le contraddizioni di un sindacato che dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, ma si trova coinvolto in una disputa finanziaria. La questione si sta facendo sempre più intricata e complicata.
C’è qualcosa di sublime, anzi di liricamente grottesco, nel vedere il tempio della tutela operaia inciampare su un TFR non pagato. La CGIL che non liquida un proprio dipendente è come un vigile che parcheggia in doppia fila e poi fa ricorso contro sé stesso: teatro dell’assurdo, ma senza Beckett, con più timbri e meno poesia. E così il sindacato di Landini, tribuno delle officine e araldo delle piazze, si ritrova pignorato. Novantaseimila euro: cifra modesta per un’epopea così muscolare. Hanno combattuto fino in Cassazione, come se il TFR fosse la Linea del Piave. Non volevano pagare, pare. Difendere il lavoro, sì; ma possibilmente quello degli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Landini riduce il sindacato a partito di lottaMaurizio Landini, leader della Cgil, si distingue per un approccio deciso nel dialogue sociale.
"Landini col portafoglio pieno". Bufera sul post di Pasqualino: "Incita all’odio verso il sindacato"Un post su Facebook ha suscitato polemiche a Pisa, dove il segretario della Lega, Giovanni Pasqualino, ha criticato Maurizio Landini, leader della Cgil, definendolo “il sindacalista con il portafoglio pieno più inutile”.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Landini al bivio: il post del lunedì del 10 novembre 2025L’ultimo grande segretario della Cgil fu Luciano Lama. Un mito per i lavoratori degli anni Settanta, spina nel fianco dei governi, protagonista di epiche battaglie a suon di scioperi e piazze piene. unionesarda.it