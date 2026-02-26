Lanciano è una città sicura le polemiche invece fanno male | il sindaco Paolini replica alla minoranza

Il sindaco di Lanciano risponde alle accuse della minoranza, affermando che la città non è pericolosa come si vorrebbe far credere. Spiega che ci sono alcune zone problematiche, ma che si trattano di situazioni sotto controllo e di cui si sta occupando l’amministrazione. La replica arriva dopo le polemiche che hanno sollevato discussioni sulla sicurezza locale.

"Non posso tollerare che Lanciano passi per una città pericolosa. Non corrisponde al vero, ci sono sì sacche di criminalità, ben conosciute e ben individuate. Le polemiche continue non fanno bene alla città". Comincia così la conferenza stampa convocata per oggi, 26 febbraio 2026, dal sindaco.